Ребенок, выпавший из окна в Омске, скончался в больнице
Все случилось накануне вечером в одной из многоэтажек на улице С. Тюленина в Советском округе. 3-летний мальчик, оставленный без присмотра, оперся на москитную сетку окна на шестом этаже и упал вниз. Мама мальчика в этот момент отвлеклась на младшего ребенка.
Как сообщили в следственном комитете, мальчика доставили в ДГКБ-3 около 19 часов. От падения с высоты он получил тяжелейшие травмы. Медики боролись за его жизнь всю ночь, но утром мальчик скончался.
В следкоме уже организовали проверку по факту ЧП. Следователи напомнили родителям, что не следует оставлять открытые окна в помещении, где есть дети. Также следует использовать специальные ограничители на ручках и отодвинуть всю мебель от окна – по ней маленькие дети с легкостью взбираются на подоконник.
ИСТОЧНИК KP.RU