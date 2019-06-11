Ребенок, выпавший из окна в Омске, скончался в больнице

СЕГОДНЯ 10:15 2019-06-11T10:15:30+03:00

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Все случилось накануне вечером в одной из многоэтажек на улице С. Тюленина в Советском округе. 3-летний мальчик, оставленный без присмотра, оперся на москитную сетку окна на шестом этаже и упал вниз. Мама мальчика в этот момент отвлеклась на младшего ребенка.

Как сообщили в следственном комитете, мальчика доставили в ДГКБ-3 около 19 часов. От падения с высоты он получил тяжелейшие травмы. Медики боролись за его жизнь всю ночь, но утром мальчик скончался.

В следкоме уже организовали проверку по факту ЧП. Следователи напомнили родителям, что не следует оставлять открытые окна в помещении, где есть дети. Также следует использовать специальные ограничители на ручках и отодвинуть всю мебель от окна – по ней маленькие дети с легкостью взбираются на подоконник.

ИСТОЧНИК KP.RU