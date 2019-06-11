СЕГОДНЯ 09:43 2019-06-11T09:43:34+03:00

В Омске ищут пропавшего подростка, ушедшего из дома 5 дней назад Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Изменить размер текста: A A

Полиция Омска ищет 13-летнего подростка, который ушел из дома еще несколько дней назад. Сиволапов Дмитрий ушел из дома по улице Воровского в Ленинском округе 6 июня. После этого он перестал выходить с родственниками на связь, и они обратились в полицию.

- Приметы Дмитрия: на вид 12-14 лет, худощавого телосложения, рост 160-164 см, глаза карие, волосы короткие светло-русые. Был одет в белую спортивную кофту с длинными рукавами, черные брюки, парусинки синие с надписью «Адидас», сообщили в полиции.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают круг его общения и проверяют все места, куда он мог пойти. Всех омичей, которые видели Дмитрия или что-то знают о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 40-04-04, 79-33-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU