2019-06-11T09:19:27+03:00
Общество

Омича осудили на 2 года за взятку инспектору

Ему дали условный срок
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омича осудили на 2 года за взятку инспекторуОмича осудили на 2 года за взятку инспекторуФото: Анастасия Осипова
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Жителя Черлакского района остановили инспекторы ГИБДД. После того, как выяснилось, что омич пьян, его доставили в отдел полиции для оформления документов. Однако водитель хотел избежать наказания. Уже в служебном кабинете инспектора ДПС омич предложил ему взятку. Мужчина положил 15 тысяч рублей на стол и прикрыл их тетрадью. Однако инспектор не стал брать взятку, а сообщил об этом в полицию.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, на водителя завели уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки за совершение заведомо незаконного бездействия». Вину мужчина признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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