В Омске будут судить 17-летних наркоторговцев
Юноша и девушка из Калачинского района хотели подзаработать и решили распространять наркотики. Они в интернете купили около 30 граммов наркотиков и часть из этого разложили по тайникам Ленинского округа. Однако оставшееся разложить не успели – их поймали с поличным полицейские. На 17-летних парня и девушку завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей».
- Вину в совершении вышеуказанных преступлений подростки признали полностью, пояснив, что желали таким образом получить «легкий заработок, – рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.
Сейчас дело молодых наркоторговцев направили в суд. Самое строгое наказание, которое они могут получить – это до 10 лет лишения свободы в воспитательной колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU