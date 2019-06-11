В Омске будут судить 17-летних наркоторговцев

СЕГОДНЯ 08:45 2019-06-11T08:45:58+03:00

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Юноша и девушка из Калачинского района хотели подзаработать и решили распространять наркотики. Они в интернете купили около 30 граммов наркотиков и часть из этого разложили по тайникам Ленинского округа. Однако оставшееся разложить не успели – их поймали с поличным полицейские. На 17-летних парня и девушку завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей».

- Вину в совершении вышеуказанных преступлений подростки признали полностью, пояснив, что желали таким образом получить «легкий заработок, – рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Сейчас дело молодых наркоторговцев направили в суд. Самое строгое наказание, которое они могут получить – это до 10 лет лишения свободы в воспитательной колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU