2019-06-11T08:20:22+03:00
Общество

Труп малышки, убитой матерью, будут искать на омских свалках

Его спрятал сожитель женщины
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Труп малышки, убитой матерью, будут искать на омских свалкахТруп малышки, убитой матерью, будут искать на омских свалкахФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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О чудовищном преступлении, которое совершила молодая омичка в начале мая, стало известно буквально несколько дней назад. Женщина, у которой двое детей, взяла их и поехала в гости к своему приятелю. Там они выпивали и в какой-то момент заметили, что у детской кроватки 2-летняя девочка раскрошила хлеб. Разозлившись, мать девочки стала запихивать дочери крошки в рот, пока та не задохнулась.

Сожитель женщины в пьяном угаре вынес тело из дома и спрятал. Спустя некоторое время он умер в больнице от отравления алкоголем, а мать девочки попыталась свалить всю вину на своего приятеля. Следователи сейчас завели на нее уголовное дело, однако труп девочки так и не удалось найти.

По словам замначальника отдела управления уголовного розыска омской полиции Руслана Моисеева, тело ребенка будут искать на городских свалках и в близлежащих дворах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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