2019-06-11T07:15:27+03:00
Общество

Омича, откусившего приятелю ухо, осудили на 2 года

Наказание он будет отбывать условно
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омича, откусившего знакомому ухо, осудили на 2 годаОмича, откусившего знакомому ухо, осудили на 2 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Все произошло в селе Лубянск Полтавского района Омской области. Двое приятелей выпивали, внезапно у них возник конфликт. Они начали бить друг друга, и во время ссоры один из молодых людей откусил ухо своему приятелю. Испугавшись, они вызвали скорую, но рана оказалась слишком глубокой, врачи оценили повреждения как тяжкий вред. На 24-летнего омича завели уголовное дело и осудили.

- Вину в совершении преступления молодой человек признал в полном объеме, а также компенсировал потерпевшему моральный вред. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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