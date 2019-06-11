2019-06-11T07:04:16+03:00
Общество

Директором омского департамента образования назначили Ларису Ефимову

Ранее она руководила гимназией №140
Ксения УГЛАНОВА
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Фото: omsk.bezformata.comФото: omsk.bezformata.com
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В омской мэрии произошло ожидаемое кадровое назначение. Директором департамента образования официально стала Лариса Ефимова. В ведомстве она работает с марта 2018 года, до этого в течение восьми лет руководила гимназией №140.

- Перед Ларисой Ефимовой поставлена задача проанализировать работу муниципальной системы образования, в сжатые сроки подготовить сметную документацию и пошаговый план по ремонтам учреждений образования, установке систем и оборудования пожарной безопасности в текущем году, - прокомментировали в пресс-службе омской мэрии.

Первым заместителем директора также назначили бывшего школьного директора - Наталью Васильеву, возглавлявшую до этого гимназию № 159. Место другого заместителя получила экс-начальник отдела правового обеспечения департамента Мария Роговая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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