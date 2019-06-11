Пропавшую семью из Калачинска ищут в Казахстане

СЕГОДНЯ 06:47 2019-06-11T07:04:21+03:00

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Напомним, жуткая история произошла в самом конце мая в городе Калачинск Омской области. В доме, где проживала семья – мама, папа, дочь и сын, обнаружили следы крови, а вся семья за исключением 4-летнего малыша, бесследно исчезла. Первой забеспокоилась коллега матери, она пришла в дом к семье, когда ее женщина не вышла на работу. Она, обнаружив кровь и малыша в кроватке, позвонила в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по статье за убийство. Главным подозреваемым стал глава семейства. Предположительно, он убил жену и дочь и вывез их тела на машине. Машину, как и пропавшую семью до сих пор не могут найти.

Как рассказал заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области подполковник полиции Руслан Моисеев, пропавшую семью ищут не только в нашем регионе, но в соседних республиках. Семья несколько лет назад переехала из Казахстана, следователи предполагают, что глава семейства может скрываться там.

Всех омичей, кто мог видеть машину серебристого цвета марки «Киа» с номером Т684КС, просят позвонить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU