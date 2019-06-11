В Омске трехлетний ребенок выпал из окна на шестом этаже

СЕГОДНЯ 06:43 2019-06-11T06:43:45+03:00

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ЧП произошло в минувший понедельник в Советском округе. Из окна на шестом этаже жилого дома по улице Тюленина выпал ребенок.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, пострадал трехлетний мальчик. Пока мама занималась младшим ребенком, малыш забрался на подоконник открытого окна. Он оперся о москитную сетку, та не выдержала веса и вышла из крепления. Кроха выпал и, к счастью, выжил. С травмами пострадавшего мальчика доставили в больницу, сейчас за его жизнь борются врачи.

В полиции омичам напоминают о том, что не нужно оставлять открытыми окна в помещениях, где есть маленькие дети. Для их безопасности следует использовать специальные ограничительные устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU