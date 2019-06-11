В Омской области объявили ЧС из-за дождей

СЕГОДНЯ 06:15 2019-06-11T06:18:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Называевском районе Омской области объявлен режим ЧС. Как сообщает информационное агентство ТАСС, из-за дождей, что идут уже много дней подряд, сегодня подтоплены 10 населенных пунктов и около 80% грунтовых дорог. В районном центре вода заходит уже в жилые дома. Инфраструктура района нарушена. Например, по одной из дорог, которая соединяет с большой землёй 10 сел, сейчас обычный транспорт пройти не может. Районная администрация определяет размер ущерба, причиненного подтоплением. Сегодня в правительстве Омской области состоится заседание комиссии по ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU