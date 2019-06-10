В Омске скончался талантливый музыкант из детского дома

СЕГОДНЯ 14:47 2019-06-10T14:47:06+03:00

Информацию о происшествии "Комсомольской правде" подтвердили в самом учреждении. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Изменить размер текста: A A

В городских пабликах социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение о смерти 18-летнего Ивана Павленко, воспитанника детского дома №4.

Талантливый сирота, мастерски играющий на музыкальном инструменте, запомнился омичам по шоу «Большие друзья», которое шло на «12 канале». В проекте он снялся в 2017 году, после успеха вышел на сцену концертного зала в составе Омского государственного детского ансамбля. В минувшем феврале Ивану исполнилось 18 лет.

Сейчас на похороны одаренного музыканта собирают средства. Приносить деньги просят в детский дом № 4, что находится по адресу ул. 19 Партсъезда, 38а. Информацию об этом "Комсомольской правде" подтвердили в самом учреждении. Там также сообщили, что вскрытие состоится в четверг. Предварительная причина смерти молодого человека не называется.

ИСТОЧНИК KP.RU