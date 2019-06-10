2019-06-10T13:44:31+03:00
Общество

В Казахстане две недели искали вахтовика, задержавшегося в Омске

Парень не выходил на связь с близкими
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Казахстане две недели искали вахтовика, задержавшегося в ОмскеВ Казахстане две недели искали вахтовика, задержавшегося в ОмскеФото: vk.com
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Поиски 28-летнего Артема Симина завершились успешно. Его в течение двух недель искали родные и близкие, которые живут в Казахстане. Парень уехал из родного города еще в первой половине мая, однако он должен был вернуться из Воркуты еще 25 мая.

Когда парень не вернулся домой и перестал выходить на связь, его родственники забеспокоились. Они обратились в полицию и к волонтерам, которые искали молодого человека по месту его работы и в Казахстане.

Парня удалось разыскать через публикации в социальных сетях, сообщили в БНК. Как оказалось, все две недели, в течение которых его искали родственники, он находился в гостях у дяди в Омске. Почему он не рассказал об этом родственникам, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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