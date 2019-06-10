2019-06-10T13:08:38+03:00
Общество

В Омске оштрафовали автошколу без лицензии

Фельдшеры не могли там проводить осмотры
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске оштрафовали автошколу без лицензииВ Омске оштрафовали автошколу без лицензииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Омске прокуроры пришли с проверкой в одну из автошкол. Там выявили серьезные нарушения. Оказалось, что фельдшер в организации проверяла водителей перед рейсами и после рейсов, однако лицензии на такие проверки у школы не было.

- По результатам проведенной проверки, в отношении директора организации вынесено постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), - рассказали в прокуратуре.

Руководителю организации по решению суда выписали штраф в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жена пропавшего омского бизнесмена: Меня оставили, как дуру отвечать за все!
В Омске скончался талантливый музыкант из детского дома
Регоператор разъяснил, что относится к строительным и крупногабаритным отходам
Омский ГАУ - победитель выставки «Инновации года»
В Казахстане две недели искали вахтовика, задержавшегося в Омске
Самыми аварийными днями в Омске оказались вторник и четверг
Газелист в Омске обматерил и выгнал из маршрутки беременную женщину
«Меркурий» остановил колбасу
В Омской области отменили особый противопожарный режим
На омича, зарубившего в реке косулю, завели дело
Омич, потерявший слух на работе, отсудил 80 тысяч
В прокуратуре заинтересовались отсутствием разметки в Омске
В омском доме престарелых пенсионерка убила инвалида из ревности
В Омске появилось свое «Волшебно кольцо»
В мае омичей травили этилбензолом и сероводородом
Где в Омске найти бесплатный Wi-Fi?
Пьяный омич устроил аварию и сбежал
Омичей, незаконно поймавших больше 60 ценных рыб, будут судить
Омичи устроили фейковую аварию ради страховых выплат
В Омске на три дня перекроют дороги в центре
Пьяный омич без прав устроил аварию с 6 пострадавшими
Омич на Иртыше выловил рыбу-монстра
В омской "Меге" распылили перцовый баллончик
Ремонтируя дорогу в Омской области, погиб водитель экскаватора
В Омске облитый из лужи пенсионер пригрозил автохаму пистолетом
В начале рабочей недели в Омск придут грозы и потепление
Омские силовики ищут хозяев котят