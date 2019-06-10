В Омске оштрафовали автошколу без лицензии

СЕГОДНЯ 13:08 2019-06-10T13:08:38+03:00

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В Омске прокуроры пришли с проверкой в одну из автошкол. Там выявили серьезные нарушения. Оказалось, что фельдшер в организации проверяла водителей перед рейсами и после рейсов, однако лицензии на такие проверки у школы не было.

- По результатам проведенной проверки, в отношении директора организации вынесено постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), - рассказали в прокуратуре.

Руководителю организации по решению суда выписали штраф в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU