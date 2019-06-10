Газелист в Омске обматерил и выгнал из маршрутки беременную женщину

СЕГОДНЯ 12:05 2019-06-10T12:05:53+03:00

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Беременная женщина обратилась с жалобой на нерадивого газелиста в социальных сетях. Омичка села в маршрутку, которая едет по маршруту № 54 (Завод Металлист - Микрорайон Рябиновка). Она протянула водителю социальную карту, на которой было больше 30 поездок, на что водитель маршрутки сказал ей, что карта не работает. Водитель хотел заставить рассчитаться девушку наличными, а когда она отказалась – он стал ее выгонять.

- Я нахожусь в положении на 7 месяце и, сказав, что беременную не имеете права выгонять, получила матов отборных. Позвонила в департамент транспорта, на что сказали, что свяжутся с хозяином газели и разберутся, - рассказывает женщина.

Омичке после конфликта пришлось ехать с пересадкой. В комментариях горожане поддержали женщину, и призвали руководителя водителя разобраться в ситуации. Некоторые пассажиры этой же маршрутки рассказывают, что проблемы с терминалом на этом маршруте регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU