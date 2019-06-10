В Омской области отменили особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 11:29 2019-06-10T11:29:12+03:00

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В региональном управлении МЧС сообщили о том, что в области отменен особый противопожарный режим. Напомним, его ввели 26 апреля, когда установилась по-летнему теплая погода и начались массовые пожары. В течение двух недель жителям Прииртышья было запрещено разводить костры, сжигать старую траву и мусор.

По данным ведомства, с начала года спасатели зарегистрировали 192 лесных пожара, их общая площадь превысила 2 800 га. Во время действия особого противопожарного периода сотрудники МЧС выявили немало нарушителей.

- За этот период возбуждено 19 уголовных дел в отношении физических лиц, а также около 500 человек привлечены к административной ответственности, - прокомментировали в пресс-службе. - В общей сложности нарушители заплатят более одного миллиона рублей.

Пожарные напомнили, что даже после отмены особого режима, омичи должны соблюдать правила безопасности: разводить костры не ближе, чем за 50 метров до объектов, а мангалы и жаровни размещать не ближе 5 метров до зданий и сооружений.

- Что касается участков сельскохозяйственного назначения, то разведение костров допускается только при условии соблюдения следующих требований: расстояние от костра не менее 50 метров от ближайшего объекта, 100 метров – от хвойного леса, 30 метров – от лиственного, территория вокруг должна быть очищена в радиусе 10 метров и отделена минерализованной полосой не менее 0,4 метра, и, конечно, должны быть в наличии первичные средства пожаротушения, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU