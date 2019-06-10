На омича, зарубившего в реке косулю, завели дело
К охотинспектору в Большереченском районе обратились местные жители, которые отдыхали на берегу Иртыша. Они увидели, что мужчина на лодке зарубил топором переплывающую Иртыш косулю.
- Полицейские установили, что 57-летний местный житель находился на рыбалке. Переплывая реку на лодке, он увидел в воде трех косуль. Бортом плавстредства мужчина оттеснил одно животное и зарубил его топором. На берегу реки фигурант разделал тушу, спрятал добычу в кустах, а шкуру утопил в водоеме, - рассказали в пресс-службе полиции.
Сумма ущерба животному миру составила 120 тысяч рублей. Сейчас на омича завели уголовное дело по статье за «Незаконную охоту». Ему может грозить до 2 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU