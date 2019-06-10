СЕГОДНЯ 11:11 2019-06-10T11:11:47+03:00

На омича, зарубившего в реке косулю, завели дело Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Ему может грозить 2 года тюрьмы

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К охотинспектору в Большереченском районе обратились местные жители, которые отдыхали на берегу Иртыша. Они увидели, что мужчина на лодке зарубил топором переплывающую Иртыш косулю.

- Полицейские установили, что 57-летний местный житель находился на рыбалке. Переплывая реку на лодке, он увидел в воде трех косуль. Бортом плавстредства мужчина оттеснил одно животное и зарубил его топором. На берегу реки фигурант разделал тушу, спрятал добычу в кустах, а шкуру утопил в водоеме, - рассказали в пресс-службе полиции.

Сумма ущерба животному миру составила 120 тысяч рублей. Сейчас на омича завели уголовное дело по статье за «Незаконную охоту». Ему может грозить до 2 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU