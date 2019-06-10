2019-06-10T09:37:32+03:00
Происшествия

В омском доме престарелых пенсионерка убила инвалида из ревности

Подозреваемой 65 лет
Ксения УГЛАНОВА
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По данному факту возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство"По данному факту возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство"Фото: Евгения ГУСЕВА
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Преступление произошло в минувшее воскресенье, 9 июня, в доме-интернате для инвалидов и пенсионеров. Жительница казенного учреждения жестоко расправилась с 59-летним незрячим инвалидом. По версии силовиков, пожилая женщина приревновала мужчину и нанесла ему несколько ножевых ранений, от которых он погиб на месте.

Как сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета, по данному факту возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство". Подозреваемой 65 лет, она инвалид третьей группы. Сейчас силовики избирают для пенсионерки меру пресечения, следователи допрашивают свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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