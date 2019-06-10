2019-06-10T09:21:39+03:00
Общество

В мае омичей травили этилбензолом и сероводородом

Выбросы зафиксировали почти во всех округах
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В мае омичей травили этилбензолом и сероводородомВ мае омичей травили этилбензолом и сероводородомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уровень загрязнения воздуха в Омске по итогам прошлого месяца оказался повышенным. Так, в мае 2019 года специалисты зафиксировали 9 случаев превышения предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ. Об этом рассказали в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Больше всего оказалось выбросов этилбензола и сероводорода. В Центральном округе зафиксировали выбросы оксида углерода. Повышенные концентрации опасных веществ обнаружили в Центральном, Советском, Октябрьском и Ленинском округах.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

Фото: Обь-Иртышское УГМС

Низкие концентрации вредных веществ были только в Кировском округе. Отметим, что именно там несколько раз с 15 по 19 мая горела свалка . Жители по всему городу тогда жаловались на неприятный запах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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