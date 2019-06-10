Пьяный омич устроил аварию и сбежал

СЕГОДНЯ 09:01 2019-06-10T09:01:42+03:00

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Все произошло накануне вечером на Космическом проспекте в Чкаловском поселке. 41-летний омич на машине марки «Рено» ехал по проспекту и в районе дома № 97 столкнулся с машиной «Ниссан». Машина ехала в попутном с ним направлении, по всей видимости, омич попросту не заметил машины впереди или и вовсе уснул за рулем.

- В результате ДТП пассажиру автомобиля «Ниссан Пульсар» 11-летней девочке понадобилась медицинская помощь. После ДТП водитель с места происшествия скрылся, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Виновник бросил машину во дворахФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Впрочем, сбежавшего водителя вскоре нашли. Он оставил свою разбитую машину на парковке у дома. Выяснилось, что в момент аварии он был пьян, а раньше его лишали водительских прав. Сейчас в полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU