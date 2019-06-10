Омичей, незаконно поймавших больше 60 ценных рыб, будут судить

СЕГОДНЯ 08:35 2019-06-10T08:35:12+03:00

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Омичи рыбачили на реке Иртыш вблизи деревни Малый Атмас в Черлакском районе Омской области. Они выловили больше 60 ценных рыб, среди которых было 4 осетра, занесенных в Красную книгу.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, на омичей завели уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов. Суд первой инстанции приговорил их к 2 годам колонии условно. Однако по статье за добычу краснокнижных рыб омичей судить не стали, так как рыбаки отпустили трех рыб, а четвертая осталась на берегу. Следователи не смогли доказать, что рыба на берегу – дело рук рыбаков.

Сейчас прокуратура подала апелляцию, чтобы как следуют разобраться во всех деталях преступления. Приговор суда был отменен, а уголовное дело направили на новое рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU