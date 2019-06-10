Омичи устроили фейковую аварию ради страховых выплат

СЕГОДНЯ 07:57 2019-06-10T08:39:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Двое омичей специально устроили аварию с машинами «Мерседес» и «ВАЗ», чтобы получить выплаты по страховке. Мерседес уже имел серьезные повреждения от предыдущей аварии, поэтому, таким образом, владелец намеревался отремонтировать автомобиль.

После столкновения находчивые омичи вызвали аварийного комиссара, чтобы он зафиксировал все обстоятельства аварии. После этого они пошли в страховую, чтобы получить компенсацию. Однако работники страховой вскоре вычислили схему обманщиков и обратились в полицию. Омичей осудили, они полностью признали вину.

- Суд, с учетом всех обстоятельств дела, назначил инициатору преступной деятельности наказание в виде 320 часов обязательных работ, остальным фигурантам - по 280 часов обязательных работ соответственно, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Омичам также пришлось выплатить деньги страховой компании, которые та потратила на проведение экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU