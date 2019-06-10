Пьяный омич без прав устроил аварию с 6 пострадавшими

СЕГОДНЯ 07:18 2019-06-10T07:18:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшная авария случилась на улице 20 лет РККА в Октябрьском округе. 49-летний омич без прав ехал на своей машине марки «Сузуки» по улице 20 лет РККА в направлении улицы 3-й Разъезд. В районе дома № 29 он внезапно выехал на встречку и столкнулся там с машиной марки «Ниссан», за рулем которой была 34-летняя женщина.

Как рассказали в Госавтоинспекции, удар был настолько сильным, что помощь медиков понадобилась сразу 6 людям. Травмы получили водитель машины «Сузуки» и его 20-летний пассажир, также водителю машины «Ниссан» и трем ее пассажирам – 68-летней пенсионерке, 41-летнему мужчине и 4-летнему мальчику.

Позже инспекторы ДПС выяснили, что виновник аварии был сильно пьян. На него возбудили административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU