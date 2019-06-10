Омич на Иртыше выловил рыбу-монстра

СЕГОДНЯ 06:47 2019-06-10T06:47:04+03:00

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Удачным оказался вчерашний улов омича Станислава Булавина. В социальных сетях он поделился фотографией с рыбалки, на которой он запечатлен с огромным лещом. Рыбу он поймал в Иртыше, в черте города.

- За первый час закормили точку (полведра прикормки), и дело пошло. Первой неожиданно клюнула краснокнижница, 50-60 см. Отпущена обратно в стихию. Далее пошли лещи на бутерброд, опарыш и червь. Часам к 7 клюнул трофей. На весах показало 3,5 кг. Это личный рекорд по лещу, просто монстр, - поделился впечатлениями рыбак.

Фотография огромной рыбы впечатлила омичей. Многие не поверили, что такую можно выловить в черте города. Станислав поспешил поделиться и фотографией блюда из выловленной рыбы – он приготовил ее в духовке с картофелем.

Заядлые рыбаки принялись буквально забрасывать Станислава вопросами о секретах ловли такой рыбы. В комментариях он охотно отвечал и помогал новичкам.

ИСТОЧНИК KP.RU