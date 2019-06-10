Ремонтируя дорогу в Омской области, погиб водитель экскаватора

СЕГОДНЯ 04:14 2019-06-10T04:14:16+03:00

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Все произошло накануне утром в Павлоградском районе. Дорожники ремонтировали трассу Новоселецк-Таврическое-Нововаршавка. Один из водителей экскаватора не справился с тяжелой машиной и она улетела в кювет.

- Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что мужчина 1974 г.р., управляя экскаватором-погрузчиком "JCB 3CX", осуществляя дорожные работы на 82 километре, не справился с управлением и допустил опрокидывание погрузчика в кювет, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. Водитель погрузчика получил травмы несовместимые с жизнью.

Приехавшие медики уже ничем не смогли ему помочь. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU