2019-06-09T08:59:11+03:00
Происшествия

В Омске облитый из лужи пенсионер пригрозил автохаму пистолетом

Мужчина заявил, что водитель внедорожника не пропустил его на "зебре"
Ксения УГЛАНОВА
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Фото: скриншот видео, паблик "ЧП Омск" ВКонтактеФото: скриншот видео, паблик "ЧП Омск" ВКонтакте
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В дождливую погоду, которая установилась в Омске, в центре города произошел дорожный конфликт. Поводом стала именно лужа, водой из которой внедорожник окатил пешехода.

Случайные очевидцы сняли на видеорегистратор инцидент: пенсионер на улице Кемеровская догнал на перекрестке иномарку и, вытащив пистолет, отчитал автохама.

- Что, не видишь, как я иду по переходу? Облил меня! – ругался на водителя мужчина, размахивая предметом, издалека напоминающим пистолет.

Спустя несколько секунд, конфликт был исчерпан и недовольный омич скрылся.

Напомним, что уже который день в Омской области идут дожди. Магистрали тонут в потоках, и то тут, то там машины окатывают пешеходов водой из луж. Кстати, такая погода с обильными осадками и даже грозами будет стоять в нашем городе и на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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