В начале рабочей недели в Омск придут грозы и потепление
На календаре - в полном разгаре июнь, но, увы, омичи пока летнего тепла еще не почувствовали. Уже который день в регионе идут дожди, и тут синоптики пока прогнозами не радуют - в течение рабочей недели жителей Прииртышья ждут ливни и и грозы. Впрочем, есть и приятная новость: в Омске наконец заметно потеплеет. По данным открытых интернет-источников, к четвергу в городе и области воздух в дневные часы прогреется до отметки 26 градусов выше нуля.
По данным сайта gismeteo.ru:
10 июня, понедельник: +10...+21, облачно
11 июня, вторник: +14...+24, переменная облачность, дождь, гроза
12 июня, среда: +17...+23, переменная облачность, дождь, гроза
13 июня, четверг: +15...+26, малооблачно, гроза
14 июня, пятница: +11...+22, переменная облачность
ИСТОЧНИК KP.RU