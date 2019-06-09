2019-06-09T08:41:33+03:00
Общество

В начале рабочей недели в Омск придут грозы и потепление

Воздух прогреется до +26
Ксения УГЛАНОВА
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В течение рабочей недели жителей Прииртышья ждут ливни и и грозыВ течение рабочей недели жителей Прииртышья ждут ливни и и грозыФото: СОЦСЕТИ
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На календаре - в полном разгаре июнь, но, увы, омичи пока летнего тепла еще не почувствовали. Уже который день в регионе идут дожди, и тут синоптики пока прогнозами не радуют - в течение рабочей недели жителей Прииртышья ждут ливни и и грозы. Впрочем, есть и приятная новость: в Омске наконец заметно потеплеет. По данным открытых интернет-источников, к четвергу в городе и области воздух в дневные часы прогреется до отметки 26 градусов выше нуля.

По данным сайта gismeteo.ru:

10 июня, понедельник: +10...+21, облачно

11 июня, вторник: +14...+24, переменная облачность, дождь, гроза

12 июня, среда: +17...+23, переменная облачность, дождь, гроза

13 июня, четверг: +15...+26, малооблачно, гроза

14 июня, пятница: +11...+22, переменная облачность

ИСТОЧНИК KP.RU

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