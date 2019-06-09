2019-06-09T08:33:52+03:00
Дом. Семья

Омские силовики ищут хозяев котят

Горожан просят подарить дом пушистым малышам
Ксения УГЛАНОВА
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Фото: паблик УМВД России по Омской областиФото: паблик УМВД России по Омской области
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В официальном паблике омской полиции появилось довольно необычное сообщение о розыске. Ищут силовики не пропавших людей или преступников, а добрых горожан, которые готовы забрать маленьких котят.

Фото: паблик УМВД России по Омской области

Фото: паблик УМВД России по Омской области

Пополнение произошло у кошки Мурка, которая "служит в охране от грызунов" в 5-м батальоне полка ППСП.

- Над именем одного из котят долго думать не пришлось: именно Сирена выдала все семейство - громко пищала, пока мама переносила детенышей с одного места на другое. Единственный мужчина - Штурм - защищает малышек, ну а Белла, Кира и Мила пищат не тише, чем их сестра, - рассказали в ведомстве. Одного котёнка уже забрали себе сами полицейские, а вот братики и сестрички еще ждут новых хозяев.

Фото: паблик УМВД России по Омской области

Фото: паблик УМВД России по Омской области

Всех, кто готов подарить тепло и крышу над головой малышам, просят звонить по телефону 8(983)566-76-92.

ИСТОЧНИК KP.RU

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