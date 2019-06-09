Омские силовики ищут хозяев котят
В официальном паблике омской полиции появилось довольно необычное сообщение о розыске. Ищут силовики не пропавших людей или преступников, а добрых горожан, которые готовы забрать маленьких котят.
Фото: паблик УМВД России по Омской области
Пополнение произошло у кошки Мурка, которая "служит в охране от грызунов" в 5-м батальоне полка ППСП.
- Над именем одного из котят долго думать не пришлось: именно Сирена выдала все семейство - громко пищала, пока мама переносила детенышей с одного места на другое. Единственный мужчина - Штурм - защищает малышек, ну а Белла, Кира и Мила пищат не тише, чем их сестра, - рассказали в ведомстве. Одного котёнка уже забрали себе сами полицейские, а вот братики и сестрички еще ждут новых хозяев.
Фото: паблик УМВД России по Омской области
Всех, кто готов подарить тепло и крышу над головой малышам, просят звонить по телефону 8(983)566-76-92.
ИСТОЧНИК KP.RU