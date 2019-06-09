2019-06-09T08:20:07+03:00
Происшествия

В Омской области маршрутка столкнулась с двумя фурами

В жуткой аварии пострадали люди
Ксения УГЛАНОВА
Поделиться:
УГИБДД по Омской областиУГИБДД по Омской области
Изменить размер текста:

В минувшую субботу, 8 июня, авария с участием общественного транспорта произошла на "трассе смерти". Около 15.50 на автодороге Тюмень - Омск пассажирская маршрутка столкнулась с двумя фурами. В аварии пострадали люди. По информации областного управления Госавтоинспекции, виновником аварии был 30-летний водитель маршрутного такси «Мерседес». В районе 377-го километра он выехал на встречку и врезался в большегрузы «Ивеко» и «Вольво» - последний от удара вылетел в кювет.

УГИБДД по Омской области

УГИБДД по Омской области

Маршрутка в результате аварии превратилась в груду искореженного металла. Водителю и его 30-летнему пассажиру понадобилась помощь медиков.

- Признаков опьянения у водителей транспортных средств не установлено, - прокомментировали в пресс-службе ГИБДД. - По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В начале рабочей недели в Омск придут грозы и потепление
Омские силовики ищут хозяев котят
В небе над Омском появились серебристые облака
Александр Бурков остался недоволен работой регоператора по мусору в Омской области
В аварии в Омске пострадал 5-месячный мальчик
Многодетная омичка завоевала титул «Миссис Россия Мира - 2019»
В омском дворе на машину упал столб
В Нефтяниках неизвестный напал с ножом на омичку
На реконструкцию «Арены-Омск» к молодежному чемпионату выделят 10 миллиардов рублей
Tele2 договорилась с Nokia об установке 35 тысяч станций
В Омске жителям многоэтажек снизили тариф на мусор
Под Омском в центре села провалился мост
В Омске жители многоэтажки остались без света из-за дождя
Мэрия: за несколько дней с затопленных омских дорог откачали 1700 кубометров воды
На выходных омичей ждет дождливая и прохладная погода
Буйный омич набросился на врачей скорой
Российский путешественник, продедший 7 тысяч км, застрял на дороге в Омской области
Омичка хотела купить монеты СССР и лишилась 5 тысяч российских рублей
В Омске пенсионерку джип окатил из лужи - ее увезла скорая
Омич заявил об угоне авто, чтобы не оплачивать штрафы от ГИБДД
В омском парке появится фуд-корт с баблами и сенсорный сад