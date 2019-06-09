В Омской области маршрутка столкнулась с двумя фурами

СЕГОДНЯ 08:19 2019-06-09T08:20:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую субботу, 8 июня, авария с участием общественного транспорта произошла на "трассе смерти". Около 15.50 на автодороге Тюмень - Омск пассажирская маршрутка столкнулась с двумя фурами. В аварии пострадали люди. По информации областного управления Госавтоинспекции, виновником аварии был 30-летний водитель маршрутного такси «Мерседес». В районе 377-го километра он выехал на встречку и врезался в большегрузы «Ивеко» и «Вольво» - последний от удара вылетел в кювет.

УГИБДД по Омской области

Маршрутка в результате аварии превратилась в груду искореженного металла. Водителю и его 30-летнему пассажиру понадобилась помощь медиков.

- Признаков опьянения у водителей транспортных средств не установлено, - прокомментировали в пресс-службе ГИБДД. - По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU