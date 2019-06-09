В небе над Омском появились серебристые облака

СЕГОДНЯ 07:31 2019-06-09T07:31:23+03:00

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Руководитель омского планетария Владимир Крупко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил о том, что минувшей ночью над городом появилось редкое атмосферное явление под названием "серебристые облака". Выглядят они как светящиеся нити, растянувшиеся в небе.

Напомним, появляются серебристые облака только в июне и в определенных широтах земного шара. Омичам в этом плане повезло: практически каждое лето в ясную погоду жители нашего города могут видеть это любопытное атмосферное явление.

ИСТОЧНИК KP.RU