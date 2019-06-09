2019-06-09T07:31:23+03:00
Наука

В небе над Омском появились серебристые облака

Необычное явление горожане наблюдали минувшей ночью
Ксения УГЛАНОВА
Поделиться:
vk.com/krupkovladimirvk.com/krupkovladimir
Изменить размер текста:

Руководитель омского планетария Владимир Крупко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил о том, что минувшей ночью над городом появилось редкое атмосферное явление под названием "серебристые облака". Выглядят они как светящиеся нити, растянувшиеся в небе.

Напомним, появляются серебристые облака только в июне и в определенных широтах земного шара. Омичам в этом плане повезло: практически каждое лето в ясную погоду жители нашего города могут видеть это любопытное атмосферное явление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
В начале рабочей недели в Омск придут грозы и потепление
Омские силовики ищут хозяев котят
В Омской области маршрутка столкнулась с двумя фурами
Александр Бурков остался недоволен работой регоператора по мусору в Омской области
В аварии в Омске пострадал 5-месячный мальчик
Многодетная омичка завоевала титул «Миссис Россия Мира - 2019»
В омском дворе на машину упал столб
В Нефтяниках неизвестный напал с ножом на омичку
На реконструкцию «Арены-Омск» к молодежному чемпионату выделят 10 миллиардов рублей
Tele2 договорилась с Nokia об установке 35 тысяч станций
В Омске жителям многоэтажек снизили тариф на мусор
Под Омском в центре села провалился мост
В Омске жители многоэтажки остались без света из-за дождя
Мэрия: за несколько дней с затопленных омских дорог откачали 1700 кубометров воды
На выходных омичей ждет дождливая и прохладная погода
Буйный омич набросился на врачей скорой
Российский путешественник, продедший 7 тысяч км, застрял на дороге в Омской области
Омичка хотела купить монеты СССР и лишилась 5 тысяч российских рублей
В Омске пенсионерку джип окатил из лужи - ее увезла скорая
Омич заявил об угоне авто, чтобы не оплачивать штрафы от ГИБДД
В омском парке появится фуд-корт с баблами и сенсорный сад