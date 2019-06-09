В небе над Омском появились серебристые облака
Необычное явление горожане наблюдали минувшей ночью
vk.com/krupkovladimir
Изменить размер текста:
Руководитель омского планетария Владимир Крупко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил о том, что минувшей ночью над городом появилось редкое атмосферное явление под названием "серебристые облака". Выглядят они как светящиеся нити, растянувшиеся в небе.
Напомним, появляются серебристые облака только в июне и в определенных широтах земного шара. Омичам в этом плане повезло: практически каждое лето в ясную погоду жители нашего города могут видеть это любопытное атмосферное явление.
ИСТОЧНИК KP.RU