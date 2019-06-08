2019-06-08T11:21:08+03:00
Общество

Александр Бурков остался недоволен работой регоператора по мусору в Омской области

Регион столкнулся с определенными проблемами
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Фото: magnit-tko.ruФото: magnit-tko.ru
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Мусорная реформа - главная тема для обсуждения не только в Омске, но и в России. О проблемах и трудностях, связанных с переходом на новую систему обращения отходами губернатор Омской области Александр Бурков рассказал на Петербургском экономическом форуме. Он подчеркнул, что реформа у нас в регионе не проходит гладко. Во многом это связано с тем, что в Омской области поздно определились с региональным оператором.

- Меня, как руководителя, беспокоит несколько моментов. Первый - качество работы регоператора. Население выражает недовольство, потому что мусор не вывозится в срок даже с тех мест, где установлены контейнерные площадки. Но контейнерных площадок, особенно в муниципальных районах, на селе, где раньше мусор не собирался, нам катастрофически не хватает. Из областного бюджета было выделено 300 млн рублей на закупку контейнеров и на их установку. На федеральном уровне принято решение оказать регионам поддержку и также выделить средства на дополнительные контейнерные площадки, - сообщил губернатор.

Сейчас контролем работы регоператора занимаются общественные организации и политические партии. Они сигнализируют, если в каких-то районах города или области жители сталкиваются с проблемами.

- Создана система общественного контроля, ее представители фиксируют места, где остается неубранным мусор, и информируют об этом власти. Мы видим все недостатки в работе, но пока , к сожалению, многие вопросы решаются в ручном режиме, - рассказал Бурков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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