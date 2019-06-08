2019-06-08T10:01:09+03:00
Происшествия

В аварии в Омске пострадал 5-месячный мальчик

Его увезли в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В аварии в Омске пострадал 5-месячный мальчикВ аварии в Омске пострадал 5-месячный мальчикФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Все случилось накануне вечером на улице Степанца. Легковушка «Понтиак Вайб», за рулем которой был 24-летний парень, ехала по улице Степанца в направлении улицы Перелета. В районе дома №6 водитель не выдержал дистанцию и врезался в «ВАЗ-21101», который ехала в том же направлении. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

- Признаков опьянения у водителей транспортных средств не установлено. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В отечественной машине находился 5-месячный малыш. По всей видимости, от сильного удара в заднюю часть машины он получил травмы. Приехавшие медики осмотрели ребенка и приняли решение его госпитализировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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