2019-06-08T09:47:09+03:00
Общество

Многодетная омичка завоевала титул «Миссис Россия Мира - 2019»

Теперь она поедет в США представлять Омск на международном конкурсе
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омичка поедет представлять Омск в СШАОмичка поедет представлять Омск в СШАФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Омичка Екатерина Кузнецова стала победитеьлницей в конкурсе красоты под названием «Миссис России мира - 2019». Об этом стало известно из официальной странички конкурса в Instagram. Он прошел накануне в Москве.

Омичка имеет четверых детей, и работает генеральным директором в строительной компании. У нее два высших образования, также она в совершенстве владеет английским. Помимо работы у Екатерины есть хобби – она увлекается съемкой новорожденных, а также много внимания уделяет благотворительности.

- Дорогие омичи, я привезла корону в наш родной город! Я очень горжусь тем, что мне выпала честь на протяжении 1 года достойно нести звание - Миссис Россия Мира, - поделилась радостной новостью Екатерина.

Екатерина имеет 4 детей Фото: Instagram.com

Екатерина имеет 4 детейФото: Instagram.com

Теперь красавица будет представлять Россию и Омск на международном конкурсе, который пройдет в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В аварии в Омске пострадал 5-месячный мальчик
В омском дворе на машину упал столб
В Нефтяниках неизвестный напал с ножом на омичку
На реконструкцию «Арены-Омск» к молодежному чемпионату выделят 10 миллиардов рублей
Tele2 договорилась с Nokia об установке 35 тысяч станций
В Омске жителям многоэтажек снизили тариф на мусор
Под Омском в центре села провалился мост
В Омске жители многоэтажки остались без света из-за дождя
Мэрия: за несколько дней с затопленных омских дорог откачали 1700 кубометров воды
На выходных омичей ждет дождливая и прохладная погода
Буйный омич набросился на врачей скорой
Российский путешественник, продедший 7 тысяч км, застрял на дороге в Омской области
Омичка хотела купить монеты СССР и лишилась 5 тысяч российских рублей
В Омске пенсионерку джип окатил из лужи - ее увезла скорая
Омич заявил об угоне авто, чтобы не оплачивать штрафы от ГИБДД
В омском парке появится фуд-корт с баблами и сенсорный сад