Многодетная омичка завоевала титул «Миссис Россия Мира - 2019»

СЕГОДНЯ 09:46 2019-06-08T09:47:09+03:00

Теперь она поедет в США представлять Омск на международном конкурсе

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Омичка Екатерина Кузнецова стала победитеьлницей в конкурсе красоты под названием «Миссис России мира - 2019». Об этом стало известно из официальной странички конкурса в Instagram. Он прошел накануне в Москве.

Омичка имеет четверых детей, и работает генеральным директором в строительной компании. У нее два высших образования, также она в совершенстве владеет английским. Помимо работы у Екатерины есть хобби – она увлекается съемкой новорожденных, а также много внимания уделяет благотворительности.

- Дорогие омичи, я привезла корону в наш родной город! Я очень горжусь тем, что мне выпала честь на протяжении 1 года достойно нести звание - Миссис Россия Мира, - поделилась радостной новостью Екатерина.

Екатерина имеет 4 детейФото: Instagram.com

Теперь красавица будет представлять Россию и Омск на международном конкурсе, который пройдет в США.

ИСТОЧНИК KP.RU