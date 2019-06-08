2019-06-08T08:51:54+03:00
Происшествия

В омском дворе на машину упал столб

Накренившись, он стоял несколько дней [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В омском дворе на машину упал столбВ омском дворе на машину упал столбФото: vk.com
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Все произошло в одном из дворов на улице Крупской на Левом берегу. Омичи в социальных сетях пожаловались на столб, который угрожающе свисал над парковкой возле дома. Так он стоял несколько дней. По всей видимости, накануне он не выдержал порыва ветра и упал прямо на припаркованную во дворе дома иномарку.

- Падал, падал и, наконец-то, упал. Крупской 38, - написали местные жители в социальных сетях.

Теперь владельцу машины предстоит дорогостоящий ремонт. В комментариях мнения омичей разделились. Многие обвиняют жильцов дома, которые не предпринимали никаких мер, когда увидели, что столб опасно накренился. Некоторые омичи осудили и владельца машины, который беспечно оставил автомобиль прямо под столбом. Другие омичи ругают организацию, обслуживающую линии электропередач - именно она должна была вовремя отреагировать на жалобы жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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