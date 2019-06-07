Под Омском в центре села провалился мост
Жители села Чебаклы Большеуковского района Омской области пожаловались на разрушенный мост у них в селе. По их словам, мост обрушился внезапно.
- Большеуковский район, село Чебаклы. Рушится мост в центре села. Средств на ремонт нет. Передвижение автомобилей невозможно. Скоро и люди перейти по нему не смогут, - рассказывают местные жители.
Мост в этом селе очень важен для местных жителей, по нему ежедневно ходит много людей. До недавнего времени там ездили и машины, но дорожное покрытие разрушилось, а плиты провалились настолько, что теперь ходить по нему опасно даже людям. По всей видимости, жителям села в ближайшее время не обещают отремонтировать мост, поэтому они надеются на решение проблемы через соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU