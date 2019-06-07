2019-06-07T14:08:14+03:00
Происшествия

Под Омском в центре села провалился мост

Все случилось в Большеуковском районе [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Под Омском в центре села провалился мостПод Омском в центре села провалился мостФото: vk.com
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Жители села Чебаклы Большеуковского района Омской области пожаловались на разрушенный мост у них в селе. По их словам, мост обрушился внезапно.

- Большеуковский район, село Чебаклы. Рушится мост в центре села. Средств на ремонт нет. Передвижение автомобилей невозможно. Скоро и люди перейти по нему не смогут, - рассказывают местные жители.

Мост в этом селе очень важен для местных жителей, по нему ежедневно ходит много людей. До недавнего времени там ездили и машины, но дорожное покрытие разрушилось, а плиты провалились настолько, что теперь ходить по нему опасно даже людям. По всей видимости, жителям села в ближайшее время не обещают отремонтировать мост, поэтому они надеются на решение проблемы через соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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