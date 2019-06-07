В Омске жители многоэтажки остались без света из-за дождя

СЕГОДНЯ 13:48 2019-06-07T13:48:21+03:00

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В многоэтажке по улице Мельничная в старом Кировске из-за сильных дождей протекла крыша. Вода полилась прямо по проводам и электросчетчикам, поэтому свет в доме отключился, рассказали жители многоэтажки в социальных сетях. Теперь жители дома вынуждены сидеть без света и ждать, когда закончатся дожди, а стены в доме просохнут. Иначе провода могут попросту загореться и в доме случится пожар.

- На улице Мельничная 89/3 снова заливает, а компания Левобережье говорит, что ремонт крыши в планы не входит, - написала жительница дома.

По всей видимости, в доме нужно проводить ремонт крыши, на который денег у управляющей компании нет, поэтому жильцы дома вынуждены ждать сухой погоды и жаловаться.

- Ответ у них один: нет денег на ремонт, нет материала для ремонта крыши. Мы тоже им звонили, вызывали, приехали посмотрели, развели руками и все на этом, - рассказал еще один житель многострадального дома.

ИСТОЧНИК KP.RU