Мэрия: за несколько дней с затопленных омских дорог откачали 1700 кубометров воды

СЕГОДНЯ 13:28 2019-06-07T13:34:09+03:00

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Начало лето в Омске выдалось необычайно дождливым. По традиции, дороги города не выдержали такого испытания. Проезжие части и тротуары оказались залитыми почти повсеместно. Люди массово жалуются в соцсетях на потопы, а мэрии сетуют - в Омске большие проблемы с ливневой канализацией. Поэтому почти каждую лужу приходится откачивать специальным службам.

– Начиная с 1 июня, городские дорожники уже откачали более 1700 кубометров дождевой воды, – сообщает пресс-служба омской мэрии. – Силами рабочих дорожно-эксплуатационных участков за прошедшие сутки было откачано 333,3 кубометра воды с городских территорий и улиц, в том числе в ночную смену. Для этого было задействовано 12 единиц спецтехники. Работы велись по улицам: Транссибирской, 22 Декабря, 6-й Кировской, Дунаевского, Дмитриева, дублере Волгоградской, Малиновского, Волкова, проспекте Королева, Завертяева, 10 лет Октября, Съездовской и 21-й Амурской.

ИСТОЧНИК KP.RU