На выходных омичей ждет дождливая и прохладная погода

СЕГОДНЯ 13:13 2019-06-07T13:18:26+03:00

Такой же она будет и на следующей неделе

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Синоптиков нечем особо порадовать жителей Омской области. В ближайшие выходные в Омске будет дождливо и прохладно. Солнце, если и будет иногда выглядывать из-за туч, то совсем ненадолго. Такой же будет и вся следующая неделя.

По данным Gismeteo:

8 июня, суббота: +9...+17, дождь;

9 июня, воскресенье: +13...+16, небольшой дождь;

10 июня, понедельник: +11...+20, небольшой дождь;

11 июня, вторник: +16...+25, небольшой дождь, гроза;

12 июня, среда: +17...+23, дождь, гроза;

13 июня, четверг: +15...+19, небольшой дождь, гроза;

14 июня, пятница: +9...+13, небольшой дождь;

15 июня, суббота: +8...+17,небольшой дождь;

16 июня, воскресенье: +14...+24, сильный дождь, гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU