На выходных омичей ждет дождливая и прохладная погода
Синоптиков нечем особо порадовать жителей Омской области. В ближайшие выходные в Омске будет дождливо и прохладно. Солнце, если и будет иногда выглядывать из-за туч, то совсем ненадолго. Такой же будет и вся следующая неделя.
По данным Gismeteo:
8 июня, суббота: +9...+17, дождь;
9 июня, воскресенье: +13...+16, небольшой дождь;
10 июня, понедельник: +11...+20, небольшой дождь;
11 июня, вторник: +16...+25, небольшой дождь, гроза;
12 июня, среда: +17...+23, дождь, гроза;
13 июня, четверг: +15...+19, небольшой дождь, гроза;
14 июня, пятница: +9...+13, небольшой дождь;
15 июня, суббота: +8...+17,небольшой дождь;
16 июня, воскресенье: +14...+24, сильный дождь, гроза.
ИСТОЧНИК KP.RU