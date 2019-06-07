2019-06-07T13:00:46+03:00
Общество

Российский путешественник, продедший 7 тысяч км, застрял на дороге в Омской области

Мужчина попросил о помощи в соцсетях
Анна МИКУЛА
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на помощь Андрею Шарашкину (на фото слева) пришли местные жители.на помощь Андрею Шарашкину (на фото слева) пришли местные жители.Фото: vk.com
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Москвич Андрей Шарашкин в рамках проекта «Пешком по России» уже преодолел около 7 тысяч км. Он идет из столицы и планирует за 3-4 года в общей сложности преодолеть 42 тысячи км. Путешественник собирается посетить все регионы нашей страны. Обо всех приключениях мужчина рассказывает на странице проекта в соцсети «ВКонтакте».

Да недавнего времени все шло хорошо, но Омск, как все мы знаем покинуть не так-то просто. Это почувствовал на себе и Андрей. Накануне он застрял в Таврическом районе.

– Друзья, нужна ваша помощь, – рассказывает путешественник. – Из-за дождей не могу никуда пойти, сижу в палатке на перекрестке в Степановку и Быструху. Кончился газ, вода. Сели батарейки на планшете павербанке и телефоне. Солнечная батарея не работает из-за погоды. Выручайте. Нужно хотя бы помочь зарядить гаджеты. Остался только резервный телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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