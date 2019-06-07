В Омске пенсионерку джип окатил из лужи - ее увезла скорая

СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-07T12:58:37+03:00

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Все произошло сегодня днем недалеко от железнодорожного вокзала в Омске. Мимо проезжающий внедорожник окатил женщину водой из лужи с ног до головы. От испуга пенсионерка упала и не смогла подняться самостоятельно.

- Черный джип пролетел на такой скорости, что ему было все равно на огромные лужи, которые полили бабушку с ног до головы! От испуга она упала на бедро, не смогла встать самостоятельно и не может наступить на ногу! – написала омичка в социальных сетях.

Автор поста вызвала пожилой женщине скорую. Она отметила, что мужчина на «джипе» даже не заметил, что он сделал, он попросту поехал дальше. Омичи в комментариях призвали автовладельцев быть внимательнее в дождливую погоду.

ИСТОЧНИК KP.RU