2019-06-07T12:10:37+03:00
Происшествия

Омич заявил об угоне авто, чтобы не оплачивать штрафы от ГИБДД

Теперь ему грозит уголовная ответственность
Анна МИКУЛА
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Омичу грозит уголовное наказание за ложный донос.Омичу грозит уголовное наказание за ложный донос.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Крутинского района продал свой «Хендай Акцент» в Казахстан. Мужчина решил «сэкономить» на штрафах от ГИБДД, числившихся за его машиной. В общей сложности их накопилось на 60 тысяч рублей. Сельчанин придумал довольно странный способ сократить расходы.

– Гражданин заявил, что машину оставил на месяц у дома знакомых в Омске на улице Энтузиастов, после чего транспортное средство пропало. Сумму материального ущерба заявитель оценил в 100 000 рублей. При написании заявления гражданин был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Предварительно установлено, что прежний собственник автомобиля намеренно написал ложное заявление об угоне. При этом он знал, где находится транспортное средство. Собрав достаточные доказательства, следователь возбудил в отношении молодого человека уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».

ИСТОЧНИК KP.RU

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