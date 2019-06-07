В омском парке появится фуд-корт с баблами и сенсорный сад

СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-07T11:54:14+03:00

Их построят уже в ближайшее время

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Этим летом облик омских парков изменится. Так, в Советском парке высадят новые деревья и обновят центральную аллею, а в парке имени 30-летия ВЛКСМ организуют зону фуд-корта с баблами, где омичи с детьми смогут отдохнуть и пообедать. Также планируется сделать зону с сенсорным садом и городок горок.

- Сенсорный сад будет представлять собой открытую площадку с газоном и тумбами, наполненными различными природными материалами: крупными камнями, гравием, песком, шишками, грунтом, древесной корой, — рассказал директор парка Илья Очкин. — Появятся столы для посадки растений. В саду установят большие зонты и лавочки. Городок горок будет представлять собой комплекс зимних развлечений с несколькими горками высотой до 5-6 метров в Советском и парке имени 30-летия ВЛКСМ.

ИСТОЧНИК KP.RU