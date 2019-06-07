СЕГОДНЯ 11:25 2019-06-07T11:37:54+03:00

Это больше, чем за предыдущие три года

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В этом году в Омске заменят 373 лифта в 94 домах. Вероятно, в сопоставлении с тем, что в общей сложности в городе 6 263 единицы такой техники, из которой 3 201 старше четверти века, эта цифра выглядит не слишком впечатляюще. Однако, если учесть, что с 2016 года в городе заменили всего 325 подъемников, планы 2019 года выглядят вполне достойно.

– В апреле 2019 года Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов усовершенствовал техническое задание для замены лифтового оборудования, – сообщает пресс-служба Регионального фонда капремонта. – Таким образом, лифты, которые будут установлены в рамках региональной программы, должны обладать следующими характеристиками: развивать скорость 1м/c, быть оборудованы частотным преобразователем, который обеспечивает плавность хода. Фотоэлектронный реверс дверей, установленный на всю высоту портала, будет отвечает за безопасность (двери не смыкаются, если в поле реакции датчиков находятся люди или предметы), светодиодное освещение повлияет за энергоэффективность оборудования. Речевой информатор и кнопки с азбукой Брайля и световым индикатором обеспечат комфорт, в том числе для людей с ограниченными функциями зрения.

На обновление всех изношенных лифтов в Омске потребуется около 12,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU