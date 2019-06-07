2019-06-07T10:32:52+03:00
Происшествия

Омич на легковушке влетел в подъезд многоэтажки

Машину вытаскивали всем двором [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич на легковушке влетел в подъезд многоэтажкиОмич на легковушке влетел в подъезд многоэтажкиФото: vk.com
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Все произошло во дворе рядом с одной из многоэтажек по улице 3-я Любинская. Очевидцы в социальных сетях рассказали, что водитель на машине марки «ВАЗ 2114» въехал прямо в подъезд жилого дома. Машина врезалась в дверь и пандус, при этом она проскочила несколько ступенек, у автомобиля сильно разбит передний бампер.

О причинах произошедшего очевидцы не сообщают. В комментариях омичи предположили, что у отечественной машины могли отказать тормоза, поэтому водитель влетел в подъезд. К счастью, на его пути никого не оказалось, поэтому повреждения получил только автомобиль.

Машина блокировала выход из подъезда, поэтому автомобиль пришлось вытаскивать и освобождать проход буквально всем двором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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