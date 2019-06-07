В Омске сторожевого пса хотят убить из-за того, что он стал не нужен хозяину

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-07T10:17:29+03:00

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Омичи пытаются спасти прекрасного сторожевого пса. Карай всю жизнь верой и правдой служил хозяевам. Когда он стал старым и больше не может работать, как раньше, от него решили избавиться.

– Караю 9 лет – это еще совсем не пожилой и бодрый пес. По соотношению с человеческим возрастом – он мужчина 50-ти лет, – рассказывают волонтеры. – С самого детства он ответственно выполнял свою работу, охраняя организацию. Он никогда не знал воли, любви и заботы! Неужели судьба так жестока, что парень по выслуге лет заслужил усыпление?! Найдись хозяин! Нужен ответственный человек с таким же большим сердцем, как у Карая! Парень привит, но не кастрирован. Поэтому с кобелями задирается, с собаками противоположного пола ведет себя чинно и прилично. Так хочется, чтобы на свете была справедливость, и жизнь Карая не оборвалась, а продлилась в любви и заботе, с надежным человеком.

Времени на спасение Карая почти не осталось, в ближайшие дни ему грозит усыпление. Узнать, как помочь, можно здесь.

Фото: vk.com/ya_rya_dom

ИСТОЧНИК KP.RU