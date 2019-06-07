В Омске будут судить водителя, насмерть сбившего человека на "зебре"

СЕГОДНЯ 10:04 2019-06-07T10:04:33+03:00

На стадии расследования водитель иномарки признал свою вину. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Омске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в нарушении правил дорожного движения и смерти человека.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили: несчастье произошло 20 января в центре города. Фигурант ехал ночью на своей "Тойоте" по улице Госпитальная в направлении 10-й Ремесленной. В районе дома № 100 на "зебру" вышел пешеход. Водитель вовремя не остановился и на скорости сбил человека. Тот скончался от полученных травм.

На стадии расследования водитель иномарки признал свою вину. В ближайшее время уголовное дело рассмотрят в Центральном суде.

По данным гособвинения, родные погибшего человека заявили гражданский иск о компенсации морального и материального вреда - 1,6 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU