В минздраве прокомментировали смерть мужчины у омской поликлиники

СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-07T09:59:09+03:00

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В областном министерстве здравоохранения прокомментировали инцидент, случившийся сегодня утром у поликлиники №17. Напомним, около 8 часов у здания медучреждения скончался мужчина.

По данным минздрава, погибшему было 72 года. Вместе с женой он направлялся в поликлинику для плановой сдачи анализов. Супруги подъехали к поликлинике на такси, в этот момент пожилому человеку стало плохо. Жена обратилась за помощью к сотрудникам больницы.

- Медработники оперативно отреагировали на просьбу, на момент осмотра пульса у мужчины уже не было, - прокомментировала пресс-секретарь ведомства Светлана Оспенникова. - Тем не менее, медики начали проводить реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не дали положительного результата. «Скорая» констатировала смерть мужчины. Полицейские провели осмотр тела на наличие признаков насильственной смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU