В Омске под окнами поликлиники умер мужчина

СЕГОДНЯ 08:46 2019-06-07T08:46:15+03:00

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ЧП случилось под окнами поликлиники № 17 в Чкаловском поселке сегодня утром. О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях. Возле поликлиники остановилась машина такси, откуда вышел водитель и позвал на помощь. Оказалось, что таксист вез пожилого мужчину, которому внезапно стало плохо, поэтому он срочно доставил его в ближайшее медучреждение.

Очевидцы рассказывают, что из поликлиники выбежали несколько врачей, которые пытались помочь мужчине, проводили реанимацию. Однако, по всей видимости, мужчина уже был мертв, поэтому медики не успели оказать ему помощи.

В комментариях к записи омичи ругали таксиста, который вместо того, чтобы вызвать скорую, повез мужчину в больницу. Куда ехал мужчина, пока неизвестно, как и то, что стало причиной его внезапной смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU