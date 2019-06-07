Тарскому депутату, задолжавшему сотрудникам полмиллиона, грозит уголовное дело

СЕГОДНЯ 08:43 2019-06-07T08:43:59+03:00

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После проверки прокуратуры выяснилось, что на тарском предприятии «Каппи» не соблюдают трудовое законодательство. 29 его работникам не полностью выплачивали зарплату, в общей сложности долг достиг более 500 тысяч рублей. Несмотря на это теперь уже бывший руководитель организации, который по совместительству является местным депутатом, направлял деньги на другие цели.

– В этой связи прокуратура направила руководителю организации представление об устранении нарушений трудового законодательства, по результатам рассмотрения которого задолженность перед работниками была погашена, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Кроме того, материалы проверки прокуратуры направлены в Тарский МСО СУ СК России по Омской области для решения вопроса об уголовном преследовании бывшего генерального директора ООО «Каппи».

ИСТОЧНИК KP.RU