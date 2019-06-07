Омская группа 25/17 заявила о возможном распаде

СЕГОДНЯ 08:43 2019-06-07T08:43:15+03:00

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Известная на всю страну омская группа 25/17 решила взять тайм-аут. На следующей неделе состоится последний большой концерт в Зеленом Театре парка Горького. Накануне в Национальной службе новостей состоялась пресс-конференции, на которой фронтмен музыкального коллектива Андрей Бледный (он же Позднухов) заявил о том, что 25/17 на время уходит со сцены. Не исключено, что группу ждет распад. Если музыкантам за время отдыха группе не удастся найти в своем творчестве новые грани, то на сцену они могут не вернуться. По крайней мере - в прежнем составе.

- Сколько продлится перерыв в этот раз - мы не знаем. Как долго мы не будем выступать - мы не знаем. Если мы и вернемся к активной концертной деятельности, то только с новым альбомом. Мы могли бы записать новую пластинку за месяц, есть идеи, наброски, демки, но нам хочется сделать что-то новое, что мы никогда не делали, найти новую концепцию звучания. Мы не хотим превращаться в музыкантов, которые делают одно и то же, с каждым разом всё хуже и хуже. Если мы не будем довольны результатом, значит, мы ничего не выпустим и лучше закончим нашу историю на пике.

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ИСТОЧНИК KP.RU