2019-06-07T08:32:01+03:00
Общество

Губернатор заявил о возрождении омского "Мостовика"

Ксения УГЛАНОВА
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Максим К.Максим К.
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Накануне в Санкт-Петербурге состоялся Международный экономический форум, на котором губернатор Омской области заявил о намерении властей возродить НПО "Мостовик".

- Обсуждается вопрос воссоздания нашего предприятия «Мостовик», - цитирует высказывание Александра Буркова "12 канал". - Это было одно из сильнейших предприятий России, все технологии рождались на омской земле. Все кадры были наши, местные. Они сохранились. Мы должны совместно с АФК «Система» эти кадры снова вернуть в одно предприятие, объединить проектную деятельность и строительную часть.

Напомним, НПО «Мостовик» долгие годы было одним из крупнейших налогоплательщиков Прииртышья и работало на крупнейших объектах в нашей стране. В июне 2015 года оно было признано банкротом, а генерального директора Олега Шишова судили за неуплату налогов, мошенничество и пособничество в растрате одного миллиарда рублей при строительстве приморского океанариума. Его приговорили к 4 годам колонии. Нынешней весной строитель вышел из колонии по УДО и сегодня, судя по всему, работает в Москве.

Вероятно, в возрожденное НПО он уже не вернется. На днях Олег Шишов написал на своей страничке в соцсетях:

- Пройдут годы, многое забудется, но «Мостовик» будет в памяти навсегда, благодаря вам, мостовики, мы смогли построить множество чудесных объектов, с инженерной мыслью наших работников в России и за рубежом мало кто мог сравниться. Хочу сказать большое и искреннее спасибо. Уважаемые, вы всегда были моей поддержкой и опорой, вы для меня стали настоящими друзьями и верными товарищами. Спасибо за совместную работу, усердный труд и выручку в нужный час, спасибо за теплую и дружную атмосферу в коллективе, за отличное настроение и оптимистичный настрой. Желаю всем вам дальнейших успехов, больших побед и великих планов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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